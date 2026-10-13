F1: Autodromo Nazionale Monza conferma Tre Stelle Fia per la sostenibilità ambientale

La Fia ha confermato il rinnovo della Three-Star Environmental Accreditation per Autodromo Nazionale Monza. Il riconoscimento arriva al termine della verifica della documentazione presentata dall'Autodromo, che ha evidenziato la solidità del sistema di gestione ambientale e della strategia adottata per il miglioramento continuo delle proprie performance. Tra la documentazione sottoposta alla valutazione figurano le certificazioni ISO 14001:2015 e ISO 20121:2024, relative alla gestione sostenibile degli eventi, oltre alla Sustainable Event Management Policy, all'ESG Impact Report 2025, agli obiettivi ambientali e ai relativi programmi di miglioramento, ai registri degli audit interni, agli inventari delle emissioni di gas serra e alla documentazione relativa alla gestione della catena di fornitura. Dalla valutazione Fia emerge il forte impegno dell'Autodromo Nazionale Monza sul fronte ambientale e della sostenibilità, sostenuto da un sistema strutturato di obiettivi, monitoraggio delle prestazioni, audit interni e coinvolgimento degli stakeholder. Nel percorso di miglioramento sono inoltre comprese iniziative dedicate all'utilizzo dell'energia e dei combustibili, alla gestione dei rifiuti, alla mobilità sostenibile e alla biodiversità. "La conferma delle tre stelle FIA - sostiene il Presidente Giuseppe Redaelli - rappresenta un ulteriore riconoscimento del percorso intrapreso da Autodromo Nazionale Monza verso una gestione sempre più strutturata e sostenibile delle proprie attività e dei grandi eventi motoristici ospitati nel Tempio della Velocità".