F1, Antonelli? "A esame patente non mise la freccia"

Puo' l'esame per la patente di guida emozionare un pilota di Formula 1, al punto da fargli dimenticare di mettere la freccia per il sorpasso? A quanto pare sì, almeno per Andrea Kimi Antonelli, astro nascente del circus, protagonista di questo inizio di stagione con la Mercedes, sulla quale ha sostituito Lewis Hamilton passato alla Ferrari. Poco prima del debutto ufficiale in Australia, il diciottenne Antonelli ha preso la patente di guida a San Marino, dove risiede. Non senza qualche inatteso impaccio. "Era molto emozionato - racconta all'ANSA l'ingegnere Sara Giusti, direttore della Motorizzazione, esaminatrice di Antonelli per l'occasione - Sapevamo chi fosse, ma non mi aspettavo di trovarmi di fronte un ragazzo così emozionato. Era preparatissimo, so che aveva passato notti insonni a studiare". "Era un po' impacciato alla guida di una vettura normale con i pedali - racconta ancora l'esaminatrice - diciamo che non era sciolto. So che aveva fatto qualche guida con il papà con la macchina della zia. Le monoposto sono assai diverse. Quanto alla teoria, ha fatto solo due errori, aveva studiato. E' un ragazzo molto carino, umile. Uno che non cerca scorciatoie". L'esame di Antonelli è stato una 'prima volta' anche per l'ingegnere Giusti. "Abbiamo dovuto organizzare una sessione speciale tutta per lui, perchè, per i suoi impegni, non era riuscito a fare l'esame con tutti gli altri candidati. E' stata una prima volta anche per me. Quando abbiamo fatto la prova pratica - aggiunge - gli ho fatto fare un circuito di cinque chilometri, la distanze del circuito di Melbourne dove poi avrebbe fatto il suo esordio in Formula uno. Ha guidato bene, è un automobilista prudente e rispettoso delle regole - racconta ancora Giusti - Anche se non ha usato la freccia nel sorpassare un'altra vettura che era ferma. Quando glielo ho fatto notare è arrossito, è stata un'ottima prova". Antonelli da qualche tempo risiede a San Marino, e nel piccolo Stato tra Emilia Romagna e Marche, ha tantissimi tifosi, a cominciare dall'ingegnere Sara Giusti. "Lo seguo - prosegue - ci messaggiamo e mi complimento con lui. Sta facendo vedere le sue qualità e sono sicura che farà grandi cose".