Biathlon: Vittozzi ricomincia la sua preparazione da Anterselva

Saltati i Campionati Italiani Estivi per un'influenza, la biathleta azzurra Lisa Vittozzi ricomincia sempre da Anterselva la sua preparazione. La trentenne sappadina del Centro Sportivo Carabinieri sarà impegnata da lunedì 8 a mercoledì 10 settembre nella località altoatesina con il tecnico Alexander Inderst, e da lì si sposterà a Livigno, in quota, per aggregarsi alle compagne Michela Carrara, Hannah Auchentaller, Samuela Comola, Martina Trabucchi e Rebecca Passler, dove si fermeranno fino a giovedì 18 settembre gli allenatori Mirco Romanin, Jonne Kahkonen, Alexander Inderst ed Edoardo Mezzaro. Lukas Hofer sarà invece impegnato nel fine settimana nei campionati nazionali tedeschi che si disputeranno ad Arber.