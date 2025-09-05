Italvolley, Akrari: "Squadra forte, sarà una battaglia"

"Il Brasile è indubbiamente una squadra dall'alto valore tecnico come noi hanno finora fatto un bel percorso. Hanno avuto dei momenti non semplici ma ne sono sempre venute fuori, come il secondo set del quarto con la Francia, e per questo sappiamo di affrontare una squadra molto forte". Così Yasmina Akrari, centrale della nazionale femminile azzurra di pallavolo, in vista della semifinale mondiale col Brasile. "Sarà una battaglia, ne siamo certe e dovremo farci trovare pronte", ha aggiunto.