F1, anche Brembo protagonista in F1 The Movie

Brembo, presente nel mondo del Motorsport dal 1975, oggi fornisce sistemi frenanti a tutta la griglia del mondiale di Formula 1. Ora si aggiunge un undicesimo team, direttamente sul grande schermo: APXGP, il team immaginario al centro di F1 The Movie, l’atteso evento cinematografico estivo diretto da Joseph Kosinski e prodotto da Jerry Bruckheimer, con protagonisti Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon e Javier Bardem. Come partner ufficiale del film, Brembo è stata scelta per progettare e fornire i sistemi frenanti per l'auto di F1 The Movie, presente sul maxi schermo. Girato durante alcuni weekend dei Gran Premi di Formula 1 nel corso del 2024, il film è un mix tra racing reale e narrazione cinematografica. Pitt, Idris e i piloti controfigura hanno sperimentato oltre 4G di decelerazione sul set, pari a oltre tre volte quello che la maggior parte delle persone prova su auto stradali, grazie ai freni all'avanguardia forniti da Brembo. Il ruolo di Brembo non si limita alla progettazione del sistema frenante dell'auto APXGP: l’azienda supporta il film con una campagna di co-promozione legata al suo 50° anniversario nel Motorsport. Brembo è entrata in Formula 1 nel 1975 con Scuderia Ferrari, segnando l'inizio di una legacy che include innumerevoli vittorie e campionati.