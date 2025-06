Il Marina Militare Nastro Rosa Tour a Trapani per la sesta tappa

Un percorso di circa 200 miglia quello che porterà i Figaro3 del Marina Militare Nastro Tour 2025 da Siracusa a Trapani per la sesta tappa, la seconda in Sicilia. Lasciandosi alle spalle il mar Ionio, nella prima serata di ieri le imbarcazioni hanno passato Portopalo in provincia di Siracusa che rappresenta l'estremo meridionale dell'isola siciliana, geograficamente più a sud di Tunisi, entrando quindi nel mar Tirreno. In città a Trapani, al Molo di Via Ammiraglio Staiti, è pronto il Villaggio di Regata per ospitare la cittadinanza che potrà assistere ad eventi culturali e di spettacolo e alle adrenaliniche evoluzioni dei WASZP e dei WINGFOIL che svolgeranno il loro programma di gare dando vita a competizioni dall'alto profilo tecnico. La fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri di Trapani animerà il Villaggio questa sera alle ore 19, mentre domani alle 22 serata dj set. Giovedì 26 giugno, alle 21, sono previsti due talk aventi come focus uno la sostenibilità ambientale, tema molto caro al Nastro Rosa Tour, in collaborazione con Fondazione Sylva, e a seguire l'altro, 'Trapani, eredità d'anima. La storia di Luna', dedicato al territorio. Inoltre, con la Federazione Italiana Vela e la VII Zona Sicilia, il 26 e il 27 giugno a partire dalle 17.30 fino alle 22, si svolgeranno gli Open Day FIV presso il Villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour: laboratori per i più piccoli e l'emozione del simulatore di vela. Gli eventi concluderanno venerdì 27 con la cerimonia di premiazione della tappa e dj set. Il tour, organizzato da Difesa Servizi in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sports & Events, con il supporto di ENIT-Agenzia Italiana per il Turismo, main partner del tour, della Federazione Italiana Vela, il patrocinio del Coni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per lo Sport come partner istituzionale, mette la vela al centro e racconta un'Italia vista dal mare promuovendo i valori della Marina Militare e dello sport che insegna il valore della collaborazione, valorizza la concretezza dello stare insieme pur essendo in competizione.