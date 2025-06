'Giustizia sportiva e trasparenza', superare criticità e proteggere diritti

Il tema portante del convegno e le parole di Papa Leone - Nel corso del convegno sono state anche ricordate le parole pronunciate da Papa Leone durante il Giubileo dello Sport, svoltosi domenica 15 giugno 2025. Il Pontefice ha sottolineato l'importanza dello sport per tre motivi: In una società sempre più incline all'individualismo, in cui si dà valore all'"io", lo sport può riportare l'attenzione sul "noi"; In un mondo sempre più tecnologico e immerso in realtà virtuali, lo sport riporta a una dimensione umana, con percezione concreta di tempo, spazio e fatica; In una società che esalta il mito del vincente, del forte e dell'infallibile, lo sport insegna anche il valore del saper perdere.