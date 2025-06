Hockey: test funzionali per nazionale femminile in raduno al Cpo di Formia

Giornata di test per la Nazionale femminile di hockey su ghiaccio, in raduno al Centro di Preparazione Olimpica del Coni a Formia. Le azzurre hanno affrontato una serie di prove funzionali curate dall'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni in vista dei prossimi impegni internazionali, con l'obiettivo di arrivare al meglio all'appuntamento olimpico di Milano Cortina 2026. Maddalena Bedont, Elisa Biondi, Eleonora Bonafini, Mia Campo Bagatin, Anna Caumo, Emma Cereghini, Olivia Christina De Ciantis, Kristin Milena Della Rovere, Gabriella Frances Durante, Matilde Fantin, Martina Fedel, Laura Michele Fortino, Samantha Gius, Manuela Heidenberger, Sara Kaneppele, Nadia Mattivi, Marta Mazzocchi, Greta Niccolai, Jacqueline Malca Pierri, Rebecca Roccella, Carola Saletta, Franziska Stocker e Kayla Tutino le giocatrici coinvolte.