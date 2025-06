F1 The Movie, semaforo verde a New York

Prossimo Gran Premio l'ultimo weekend del mese di giugno in Austria? Sì, anzi no! Prima di Spielberg arriva "F1", il film dedicato al mondo dei Gran Premi appunto, la cui prima internazionale è in calendario per mercoledì 25 giugno, due giorni prima del lancio in Nordamerica. Gli attuali protagonisti del Mondiale (quelli veri) hanno potuto godere di un'anteprima esclusiva nei giorni del GP di Montacarlo, ma la première ufficiale è andata in scena all'inizio di questa settimana a New York, dove si sono incontrati e mescolati piloti veri appunti e gli attori che ne interpretano "liberamente" il ruolo nella più recente (di una lunga serie) produzione dedicata al circus iridato. C'erano tutti: il cast di "F1" e buona parte dei piloti reduci del Gran Premio del Canada. Tra gli assenti (è il caso di dirlo) giustificati il nostro Andrea Kimi Antonelli, richiamato in Italia dopo il suo primo podio iridato da impegni superiori: la prova scritta dell'esame di maturità.