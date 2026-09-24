Canoa: Europei slalom, Italia oro nel C1 femminile

Un primo giorno più che positivo per l'Italia a Ivrea, dove sono in corso i Campionati Europei di canoa slalom. Nel giovedì dedicato al Team Event, i colori azzurri salgono sul podio in tre delle quattro gare disputate, raccogliendo un oro nel C1 femminile, un argento nel K1 femminile e un bronzo nel C1 maschile. Il C1 femminile di Marta Bertoncelli, Elena Borghi (Carabinieri) ed Elena Micozzi (Marina Militare) conquista uno splendido oro grazie a una prova pulita da 102.54, precedendo di 34 centesimi il terzetto francese, che con due secondi di penalità si ferma a 102.88. Sul gradino più basso del podio sale la Gran Bretagna (109.33 senza penalità). "Abbiamo rischiato in più punti, ma ci eravamo dette di tirare fuori questa grinta - il commento di Bertoncelli - Sono contentissima per me, ma anche per le mie compagne di squadra e per tutte le persone attorno a noi che rendono tutto questo possibile". Arriva invece un argento per Stefanie Horn, Lucia Pistoni (Marina Militare) e Agata Spagnol (CC Sacile), che terminano la loro gara in 98.34 con un tocco, dietro soltanto alla Slovacchia, oro in 97.02 comprensivo della penalità di due secondi. Terzo gradino del podio per la Francia (98.79 con due tocchi). "Vincere una medaglia in casa, con due compagne di squadra così, rappresenta una grandissima emozione per me", afferma Horn dopo la gara.