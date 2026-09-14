Tennis, Sinner iscritto al torneo Atp 500 di Vienna

Jannik Sinner risulta iscritto all'Erste Bank Open di Vienna, in programma dal 24 ottobre al 1° novembre. Lo annuncia il sito ufficiale del torneo Atp 500 austriaco. Il numero 1 del mondo - tornato ad allenarsi sul campo a Montecarlo, superando la fase più critica del suo infortunio - ha completato un ciclo di terapie specifiche al J Medical di Torino per curare una tendinopatia extra-articolare al ginocchio destro, problema fisico che lo aveva costretto a saltare lo US Open e la parentesi dei Masters 1000 americano.