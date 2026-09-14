Tennis, ranking Atp: Zverev si avvicina a Sinner, Shelton insidia Alcaraz

Alexander Zverev ancora secondo nella classifica mondiale dell'Atp ma sempre più vicino a Jannik Sinner; mentre Novak Djokovic è fuori dalla top 10. Sono i responsi del ranking aggiornato dopo la vittoria del campione tedesco agli Us Open. All'indomani della sua prima finale del Grande Slam, Ben Shelton è salito di 5 posizioni al quarto posto, il suo miglior piazzamento a 23 anni. Carlos Alcaraz, sconfitto nei quarti di finale a Flushing Meadows dove difendeva il suo titolo, rimane al terzo posto nel mondo ma ha solo 880 punti di vantaggio proprio su Shelton. Djokovic, eliminato al primo turno e ora 12mo, è fuori dalla top 10 per la prima volta dal 16 luglio 2018. Tra gli italiani Flavio Cobolli scende al 7° posto, Lorenzo Musetti al 20°; Luciano Darderi stabile al 22° posto. Alle loro spalle Matteo Arnaldi 37° (-1); Matteo Berrettini 43° (=0), Lorenzo Sonego 86° (+3) e Mattia Bellucci 90° (+5). Spiccano poi i progressi di Andrea Guerrieri (n. 167, +20) e Federico Cinà (n. 168, +13): entrambi festeggiano il best ranking.