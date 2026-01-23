Pallanuoto, l'Italia saluta gli Europei in semifinale: vince la Serbia 17-13

Il Settebello chiude la propria avventura all'Europeo in semifinale. Troppo forti i padroni di casa della Serbia, che vincono 17-13 e condannano gli azzurri alla sfida per il terzo posto contro la Grecia. Per la ventesima volta nella storia degli Europei, Jugoslavia prima e Serbia poi si sono confermate bestie nere per la nazionale, mai vittoriosa contro queste nazionali.