Pallanuoto, l'Italia saluta gli Europei in semifinale: vince la Serbia 17-13

23 Gen 2026 - 22:23

Il Settebello chiude la propria avventura all'Europeo in semifinale. Troppo forti i padroni di casa della Serbia, che vincono 17-13 e condannano gli azzurri alla sfida per il terzo posto contro la Grecia. Per la ventesima volta nella storia degli Europei, Jugoslavia prima e Serbia poi si sono confermate bestie nere per la nazionale, mai vittoriosa contro queste nazionali.

I campioni olimpici della Serbia, spinti da 15mila tifosi alla "Belgrade Arena" della loro capitale, hanno fatto valere forza ed esperienza. Per loro, domenica alle 20.30 la finale per l'oro contro l'Ungheria. L'Italia del ct Campagna si deve invece accontentare della sfida per il bronzo di domenica alle 17 contro la Grecia, che lunedì l'aveva battuta 15-13 nella gara della seconda fase del torneo. 

pallanuoto
settebello
europei

Ultimi video

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:01
DICH ERNESTO BERTELLI ALINGHI DICH

Bertelli:""Contento di esserci, per me sarebbe stato doloroso non partecipare"

01:06
Napoli Live

Napoli Live

01:34
Volley, A1 femminile

Volley, A1 femminile

02:23
I risultati di oggi

I risultati di oggi

01:56
DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

00:39
DICH JACOBS SU RETROSCENA RIAVVICINAMENTO CON CAMOSSI

Jacobs-Camossi di nuovo insieme: sentite cosa ci aveva detto solo 40 giorni fa...

01:31
DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

01:04
MCH RISSA IN NHL MCH

Spettacolare rissa tra portieri in Nhl

00:30
DICH LISA VITTOZZI DICH

Biathlon, Lisa Vittozzi: "Terzo posto e belle sensazioni, al tiro mi sento sempre più sicura"

I più visti di Altri Sport

DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

DICH BRIGNONE DOPO PLAN DE CORONES DICH

L'emozione di Brignone: "Tornare qui, davanti a questo pubblico, non ci credevo…"

DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:27
Eurolega, Virtus Bologna-Stella Rossa 93-102
22:23
Pallanuoto, l'Italia saluta gli Europei in semifinale: vince la Serbia 17-13
22:20
Cristian Chivu porterà la torcia olimpica
21:25
Paura in UFC: Smotherman sviene dopo il peso, match annullato VIDEO
20:39
Basket, coach Trento: "Treviso deve fare punti ma ci troveranno solidi"