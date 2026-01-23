Pallanuoto, l'Italia saluta gli Europei in semifinale: vince la Serbia 17-13
Il Settebello chiude la propria avventura all'Europeo in semifinale. Troppo forti i padroni di casa della Serbia, che vincono 17-13 e condannano gli azzurri alla sfida per il terzo posto contro la Grecia. Per la ventesima volta nella storia degli Europei, Jugoslavia prima e Serbia poi si sono confermate bestie nere per la nazionale, mai vittoriosa contro queste nazionali.
I campioni olimpici della Serbia, spinti da 15mila tifosi alla "Belgrade Arena" della loro capitale, hanno fatto valere forza ed esperienza. Per loro, domenica alle 20.30 la finale per l'oro contro l'Ungheria. L'Italia del ct Campagna si deve invece accontentare della sfida per il bronzo di domenica alle 17 contro la Grecia, che lunedì l'aveva battuta 15-13 nella gara della seconda fase del torneo.