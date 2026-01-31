Sci alpinismo, CdM: l'azzurra Murada seconda nella sprint di Boi Taull
Giulia Murada non scende dal podio. La valtellinese è seconda nella sprint di Boi Taull, nell'ultima tappa di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica che saluterà il debutto dello sci alpinismo sul palcoscenico a cinque cerchi. E l'ultimo test pre-olimpico non poteva essere migliore per i colori azzurri che salutano il secondo posto di Murada ed il quarto di Alba De Silvestro, a sua volta assoluta protagonista di giornata. Imprendibile, ancora una volta, è la francese Emily Harrop, ma nella sua scia Murada centra il terzo podio stagionale dopo il secondo posto di Solitude ed il terzo di Courchevel, con De Silvestro a chiudere ai piedi di un podio completato dall'altra transalpina Margot Ravinel.
Il quadro delle finaliste ha quindi visto l'austriaca Hiemer in quinta posizione seguita dalla svizzera Fatton. Si era invece fermata in semifinale Katia Mascherona, terza alle spalle delle due transalpine.
Intenso duello tra Thibualt Anselmet e Oriol Cardona Coll nella finale maschile che vede il francese avere la meglio nel finale davanti all'iberico, con Nikita Filipov in terza posizione. Appena alle spalle del podio, ottima la prova di Niccolò Canclini e Luca Tomasoni che conquistano preziosissime quarta e quinta piazza. Out in batteria invece Erik Canovi. Il programma della tappa pirenaica si completa domani con la staffetta mista, l'altro format olimpico.