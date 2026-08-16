Europei nuoto, il medagliere finale di Parigi: Italia seconda con più podi di tutti

La Gran Bretagna vince il medagliere complessivo degli Europei delle discipline acquatiche di Parigi (nuoto in vasca lunga, nuoto di fondo, nuoto artistico, tuffi, tuffi grandi altezze) grazie ai 14 ori conquistati, uno in più dell'Italia, di gran lunga prima per numero di medaglie complessive (43, davanti alle 32 di Russia e Germania). Il bottino azzurro è di 13 ori, 15 argenti e 15 bronzi.