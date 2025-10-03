Golf, Ryder Cup: PGA si scusa per i tifosi americani

Il presidente della PGA, la principale organizzazione del golf professionistico, si è scusato per il comportamento dei tifosi americani che hanno "superato il limite" durante la Ryder Cup, lo scorso fine settimana. Don Rea inizialmente aveva minimizzato le azioni del pubblico sul campo di Bethpage Black a New York, in particolare quelle rivolte all'irlandese Rory McIlroy, ma ora sono arrivate le sue scuse. "Alcuni comportamenti dei tifosi hanno chiaramente superato il limite - ha scritto in una lettera ai professionisti del golf - È stato irrispettoso, inappropriato e non rappresenta chi siamo alla PGA of America. Condanniamo questo comportamento inequivocabilmente". Mentre la squadra Usa tentava la rimonta sull'Europa, commenti feroci sono arrivati dal pubblico per tutto il sabato, e da un video e' emeso che un tifoso ha lanciato un bicchiere di birra alla moglie di McIlroy. Ulteriori polemiche sono scoppiate quando un comico, incaricato di guidare gli applausi del pubblico, ha incitato la folla a insultare il golfista nordirlandese, vincitore di cinque Major e sei Ryder Cup. Tom Watson, veterano tra i golfisi Usa, ha condannato il comportamento dei tifosi americani, affermando di "vergognarsi" del loro atteggiamento.