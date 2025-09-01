Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Europei basket, Italia prepara sfida con Spagna. Pozzecco: "Siamo sereni"

01 Set 2025 - 17:19

"Abbiamo grande rispetto per la Spagna e personalmente ho grande rispetto per coach Sergio Scariolo. A mio parere siamo più o meno nella stessa situazione. Anche loro sono una formazione capace di sorprendere in tutti i sensi in ogni partita vincendo e perdendo con ogni avversario. Non sarei stupito, ad esempio, se battessero la Grecia nell'ultima partita. Da sempre la Spagna ha grande consapevolezza di sè stessa e dei propri mezzi: sono l'unica Nazionale in Europa capace di essere competitiva sempre negli ultimi 20 anni anche con generazioni diverse di giocatori. Per quello che ci riguarda, devo dire che sono molto più sereno. Nelle ultime amichevoli avevamo perso un po' la nostra identità ma col passare dei giorni e l'ottimo inserimento di Thompson e Gallinari abbiamo intrapreso la strada giusta a livello di equilibrio e gerarchie". Lo ha detto il ct dell'Italbasket Gianmarco Pozzecco alla vigilia della sfida con la Spagna, valida per la quarta giornata del gruppo C degli Europei, fondamentale nella corsa agli ottavi di finale. Dal 1950 le due Nazionali si sono affrontate ben 68 volte con 42 vittorie Azzurre e 26 successi spagnoli. 

