Formula 1, Leclerc punta al successo a Monza: "Non c'è due senza tre"

"In francese come in italiano, si dice che non c'è due senza tre e mi auguro di ottenere un'altra vittoria a Monza. E con voi tifosi sarà una cosa bellissima". Lo ha detto Charles Leclerc a Palazzo Reale a Milano in occasione dell'evento 'Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%' in vista del Gran Premio d'Italia in programma questo weekend. "Non ho vinto però mi sono divertito - ha aggiunto tornando sul sorpasso su Russell in Olanda - Sono situazioni in cui domina l'istinto e anche altre situazioni. Dovevo prendere un rischio e per fortuna è andata bene. Se l'ho rivisto? Sul mio feed Instagram c'è solo quello dal dopo Zandvoort... ".