MotoGP, in vendita gli ultimi posti per la tribuna Aprilia a Misano

Sono in vendita da gli ultimi biglietti disponibili per la Tribuna Aprilia al GP di San Marino, sedicesimo appuntamento del Mondiale MotoGP. I tagliandi sono acquistabili online su APRILIA.COM. Sabato 13 e domenica 14 settembre sarà un appuntamento imperdibile. Aprilia sta infiammando la MotoGP e il GP di San Marino si preannuncia come uno degli appuntamenti più emozionanti della stagione. Marco Bezzecchi e il Campione del Mondo Jorge Martin arrivano alla gara di casa sull’onda di grandi risultati: tre podi nelle ultime tre gare per Marco, una rimonta spettacolare per Jorge in Ungheria.
Il weekend di Misano sarà spettacolo puro e la Tribuna Aprilia è il posto perfetto per viverlo da dentro, con tutti i vantaggi riservati ai veri fan. Posti numerati in tribuna coperta, parcheggio riservato sia per moto sia per auto, guardaroba dedicato, kit esclusivo Aprilia Racing, animazione continua, ospiti speciali e la possibilità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo Aprilia. Un’occasione unica per vivere la gara in uno spazio pensato per chi ama davvero la MotoGP. I biglietti sono acquistabili sia per la sola giornata di sabato 13 settembre, sia per entrambe le giornate, sabato e domenica 14.
