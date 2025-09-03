MotoGP, in vendita gli ultimi posti per la tribuna Aprilia a Misano

Il weekend di Misano sarà spettacolo puro e la Tribuna Aprilia è il posto perfetto per viverlo da dentro, con tutti i vantaggi riservati ai veri fan. Posti numerati in tribuna coperta, parcheggio riservato sia per moto sia per auto, guardaroba dedicato, kit esclusivo Aprilia Racing, animazione continua, ospiti speciali e la possibilità di vivere un’esperienza immersiva nel mondo Aprilia. Un’occasione unica per vivere la gara in uno spazio pensato per chi ama davvero la MotoGP. I biglietti sono acquistabili sia per la sola giornata di sabato 13 settembre, sia per entrambe le giornate, sabato e domenica 14.