Sinner esalta Musetti e l'Italia: "Che orgoglio essere italiani!"

Jannik Sinner vola in semifinale agli Us Open dopo aver dominato Lorenzo Musetti. Il numero al mondo parla così: "Con Lorenzo (Musetti, ndr) ci conosciamo benissimo, veniamo dallo stesso paese. Nei tabelloni ci sono sempre tantissimi italiani. Giochiamo la Coppa Davis insieme ma quando ci affrontiamo serve mettere da parte l’amicizia. Una volta terminato, quando ci si stringe la mano, tutto torna alla normalità. Cosa significa una partita così per l’Italia? È bellissimo, sicuramente qualcuno in Italia non ha dormito per guardarci. Siamo molto orgogliosi di essere italiani. È un paese speciale, gli italiani sono ovunque, è bellissimo essere italiani perché abbiamo sostegno ovunque. Grazie!".