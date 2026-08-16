Europei atletica, il medagliere finale di Birmingham: Italia davanti a tutti

16 Ago 2026 - 23:45
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L'Italia chiude davanti a tutti nel medagliere degli Europei di atletica di Birmingham, con 22 medaglie complessive: 10 ori, 6 argenti e 6 bronzi, con gli azzurri primi sia per vittorie sia per numero di podi. E' la seconda vittoria consecutiva, con solo due medaglie in meno rispetto agli Europei di Roma del 2024, rassegna di casa a ridosso delle Olimpiadi, dove ci fu qualche assenza in vista di Parigi. Seconda, dietro all'Italia, la Gran Bretagna.

Il medagliere completo: (ori, argenti, bronzi, totale)

ITALIA 10-6-6-22
G. Bretagna 9-8-2-19
Germania 6-10-5-21
Paesi Bassi 5-3-6-14
Norvegia 4-0-2-6
Svizzera 3-3-1-7
Spagna 2-2-4-8
Svezia 2-1-2-5
Irlanda 2-1-1-4
Finlandia 2-1-0-3
Ucraina 1-1-2-4
Ungheria 1-1-0-2
Croazia 1-1-0-2
Grecia 1-1-0-2
Israele 1-0-1-2
Slovenia 1-0-0-1
Slovacchia 1-0-0-1
Polonia 0-6-2-8
Francia 0-3-8-11
Belgio 0-1-3-4
Portogallo 0-1-2-3
Lituania 0-1-0-1
Lussemburgo 0-1-0-1
Bulgaria 0-0-2-2
Turchia 0-0-1-1
Serbia 0-0-1-1
Montenegro 0-0-1-1
Lettonia 0-0-1-1

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