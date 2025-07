Estate Csi, anche Datome alla serata per chiudere la stagione

Una serata per ringraziare e salutare simbolicamente la stagione appena conclusa guardando sempre al futuro. È andata in scena, nella storica sede del Csi Roma in Lungotevere Flaminio 55, "Estate Csi", la serata conclusiva dell'anno associativo che ha visto tra i presenti ospiti del mondo istituzionale, ecclesiale e sportivo. Tra questi Svetlana Celli, presidente dell'assemblea capitolina, Alessandro Cochi, presidente del Coni Lazio, Yuri Morico, membro della Giunta Conu e l'ex cestista azzurro Gigi Datome, che ha sottolineato come "nello sport siamo tutti amici. Nella mia carriera sportiva di atleta mi sono divertito molto. Credo nei valori che mi hanno formato e che mi hanno portato fino a qui per questa mia nuova avventura nel mondo sportivo". Un'occasione per ritrovarsi, condividere i valori dello sport e ringraziare quanti hanno contribuito - allenatori, dirigenti, educatori, volontari e istituzioni - a rendere possibile il percorso del Centro Sportivo Italiano capitolino. "Estate Csi è il nostro modo per celebrare una stagione di impegno e passione - ha dichiarato il presidente del Csi Roma Daniele Pasquini -. Ringraziamo allenatori, dirigenti, educatori, volontari e istituzioni: senza di loro, il Csi Roma non sarebbe quello che è e non potrebbe fare quello che fa", conclude.