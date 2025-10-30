Esports, Cio annulla maxi accordo per Olimpiadi in Arabia Saudita

Il Cio e l'Arabia Saudita hanno annullato il loro accordo di 12 anni per ospitare le Olimpiadi degli Esports a Riyadh. Il Comitato Olimpico Internazionale afferma di aver "concordato di comune accordo di porre fine alla loro cooperazione per i Giochi Olimpici degli Esports". Si tratta di un raro fallimento per un progetto sportivo sostenuto dall'Arabia Saudita, parte fondamentale del programma Vision 2030 guidato dal principe ereditario Mohammed bin Salman. L'Arabia Saudita ospita già la Coppa del Mondo di Esports, che include sparatutto videogames come 'Call of Duty' e 'Street Fighter', che hanno sempre rappresentato un problema per il Cio.