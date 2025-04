Erdogan, 'la Turchia sarebbe pronta a ospitare le Olimpiadi'

"Come Turchia, abbiamo la capacità di ospitare con successo qualunque evento sportivo internazionale, tra cui i giochi olimpici". Lo ha affermato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un discorso durante la cerimonia di apertura di un ufficio delle Uefa a Istanbul trasmesso dalla tv di Stato Trt. "Abbiamo portato la Turchia a un livello completamente diverso in termini di investimenti sportivi, aumentando il numero totale degli impianti sportivi da 1.575 a 4.470", ha aggiunto il leader turco.