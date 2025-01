Equitazione: Fise, Equestro nuovo sponsor Team Italia

Equestro è il nuovo main sponsor della Federazione Italiana Sport Equestri per il quadriennio olimpico 2025/2028. Il brand specializzato in produzione di abbigliamento e accessori, coordinato dal suo Ceo, Riccardo Volpi, firma le nuove divise della Nazionale italiana Fise di tutte le discipline, in una collezione studiata per offrire agli atleti - cavalieri e cavalli - la massima funzionalità. La collezione Equestro X Fise ha come suo centro e trait d'union l'autentico azzurro Italia, proposto su capi innovativi e performanti. "La Federazione Italiana Sport Equestri - ha commentato il Presidente della FISE, Marco Di Paola - accoglie con entusiasmo la nuova collaborazione con Equestro per il prossimo quadriennio olimpico. Iniziamo insieme un percorso condiviso, con l'obiettivo di portare il tricolore nel mondo grazie ai nostri atleti che, siamo certi, ci regaleranno tante soddisfazioni. A proposito dei colori italiani, l'innovazione di questa linea caratterizzata dall'azzurro Italia ci identifica e comunica un forte senso di appartenenza alla nostra Nazione di cui siamo orgogliosi, nelle divise ufficiali che uniscono eleganza e praticità e che accompagneranno le nostre Nazionali nelle grandi emozioni degli appuntamenti sportivi più prestigiosi".