Elezioni Aci, la proposta di Rendina: "Voto elettronico"

Il prossimo giugno si terranno le elezioni degli organi direttivi Aci e Aci Sport, a pochi mesi dal voto Max Rendina, imprenditore romano organizzatore di rally validi per il Campionato Europeo e per il Campionato Assoluto Rally (tra cui il Rally di Roma Capitale) ed esso stesso pilota, chiede l'introduzione del voto elettronico (adeguandolo a quello del Coni) basato sull'identificazione digitale per aiutare gli elettori che hanno difficoltà nel raggiungere le sedi di voto, solitamente concentrate a Roma. "Buongiorno a tutti, qualora si rendessero necessarie nuove elezioni per eleggere gli organi sportivi, vorrei proporre di seguire le indicazioni del CONI utilizzando un sistema di voto elettronico mediante identificazione digitale, ciò garantirebbe la possibilità di esprimere le preferenze dalla propria abitazione, visto la difficoltà a raggiungere i seggi elettorali Aci con tempi molto ristretti. È mia intenzione raccogliere firme a sostegno di questa proposta e ho bisogno il sostegno di TUTTI voi per attuare questo cambio epocale! Qualora siate d’accordo con la mia proposta, vi prego di inviarmi in privato il vostro contatto mail e al momento opportuno vi invierò il modulo di raccolta firme" si legge sul profilo social Facebook.