Edoardo Giordan trionfa agli Europei Paralimpici, oro nella sciabola

La quarta giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 ha regalato una medaglia d'Oro alla scherma azzurra: Edoardo Giordan, atleta di Fiumicino, è campione d'Europa nella sciabola maschile categoria A, conquistando il massimo alloro individuale che non aveva mai vinto nelle quattro precedenti partecipazioni alla kermesse continentale. L'Italia è salita così a quota otto medaglie di cui tre d'oro, già una in più rispetto all'ultima edizione degli Europei svoltasi nel 2024 a Parigi dove furono conquistati due titoli. Mattatore del venerdì gallese è stato proprio Giordan, che sale sul tetto d'Europa nella sciabola maschile categoria A. Il campione delle Fiamme Oro, residente a Torrimpietra nel nord del territorio di Fiumicino, bronzo alle ultime Paralimpiadi di Parigi 2024, al suo quinto Europeo corona il meritatissimo sogno d'oro. Ha debuttato vincendo con il risultato di 15-9 negli ottavi sul "neutrale" Karpov e nei quarti ha sconfitto d'autorità il greco Ntounis, conquistando così la certezza della sua quarta medaglia individuale in un Campionato continentale. Poi in semifinale, ha sconfitto l'ucraino Artem Manko, comandando sin dal principio l'assalto ed esultando per il verdetto di 15-9 che l'ha proiettato all'ultimo atto. In finale, opposto all'ungherese Richard Osvath, Giordan ha messo il punto esclamativo sulla sua giornata trionfale, vincendo per 15-10 e laureandosi campione d'Europa. "L'Italia arriva così con sette medaglie (tre d'oro, una d'argento e tre di bronzo) alla penultima giornata dei Campionati Europei Paralimpici di Cardiff 2026 che oggi vedrà chiudere il programma delle gare individuali con le specialità del fioretto maschile e della sciabola femminile", la soddisfazione della FederScherma azzurra.