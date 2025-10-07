Ecco 'Million Dollar 1 Point Slam', dilettanti contro pro: un punto per vincere un milione

© X
L'Australian Open ha presentato il 'Million Dollar 1 Point Slam', un nuovo torneo che si svolgerà la settimana prima dell'inizio dello Slam australiano 2026. Come si gioca? Molto semplice: per battere il tuo avversario servirà fare... un punto! E il montepremi finale è da capogiro: ben 1 milione di dollari. La regola di base è molto semplice: ogni partita si deciderà giocando un solo punto. Il tutto si svolgerà con un classico sorteggio a eliminazione diretta, con il metodo "carta, sasso o forbici" per determinare chi serve o riceve. Chi vince il punto vince la partita e passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato dal torneo. Il vincitore della finale porterà a casa il premio da 1 milione di dollari.
Le qualificazioni si svolgeranno in tutta l'Australia e all'Australian Open durante la Opening Week, mentre la finale si giocherà alla Rod Laver Arena. Come spiegato proprio dall'Australian Open, al Million Dollar 1 Point Slam parteciperanno 22 tennisti professionisti e 10 dilettanti provenienti da tutta l'Australia, con tutti che avranno così la possibilità di portare a casa 1 milione di dollari. "Che tu sia un dilettante o un professionista - si legge dal sito dello Slam australiano - il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena".
Anche Carlos Alcaraz prenderà parte al Million Dollar 1 Point Slam, con diversi dilettanti che avranno dunque l'occasione di giocare un punto con il numero 1 al mondo, come annunciato da Craig Tiley, direttore dell'Australian Open. "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari". "Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio", ha concluso il direttore dell'Australian Open.
Commenti (0)