Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Ecco 'Million Dollar 1 Point Slam', dilettanti contro pro: un punto per vincere un milione

07 Ott 2025 - 14:24
© X

© X

L'Australian Open ha presentato il 'Million Dollar 1 Point Slam', un nuovo torneo che si svolgerà la settimana prima dell'inizio dello Slam australiano 2026. Come si gioca? Molto semplice: per battere il tuo avversario servirà fare... un punto! E il montepremi finale è da capogiro: ben 1 milione di dollari. La regola di base è molto semplice: ogni partita si deciderà giocando un solo punto. Il tutto si svolgerà con un classico sorteggio a eliminazione diretta, con il metodo "carta, sasso o forbici" per determinare chi serve o riceve. Chi vince il punto vince la partita e passa al turno successivo, mentre chi perde viene eliminato dal torneo. Il vincitore della finale porterà a casa il premio da 1 milione di dollari.

Le qualificazioni si svolgeranno in tutta l'Australia e all'Australian Open durante la Opening Week, mentre la finale si giocherà alla Rod Laver Arena. Come spiegato proprio dall'Australian Open, al Million Dollar 1 Point Slam parteciperanno 22 tennisti professionisti e 10 dilettanti provenienti da tutta l'Australia, con tutti che avranno così la possibilità di portare a casa 1 milione di dollari. "Che tu sia un dilettante o un professionista - si legge dal sito dello Slam australiano - il vincitore assoluto si porterà a casa il premio. Le iscrizioni apriranno presto nei club di tutto il paese e, durante la Opening Week, i finalisti si sfideranno per avere la possibilità di affrontare i professionisti alla Rod Laver Arena".

Anche Carlos Alcaraz prenderà parte al Million Dollar 1 Point Slam, con diversi dilettanti che avranno dunque l'occasione di giocare un punto con il numero 1 al mondo, come annunciato da Craig Tiley, direttore dell'Australian Open. "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari". "Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio", ha concluso il direttore dell'Australian Open.

Visualizza il post su Twitter

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

01:35
Memorial Hiroshi Shirai

Memorial Hiroshi Shirai

01:23
Novità a Milano-Cortina

Novità a Milano-Cortina

01:32
Volley donne al via

Volley donne al via

01:28
Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

01:06
Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

02:50
DICH LUCA BANCHI CT NAZIONALE BASKET DICH

Luca Banchi: "In Nazionale per costruire un'identità"

04:08
DICH SPORT IN COSTITUZIONE MIX DICH

"Lo Sport è un diritto"

00:24
DICH BONUCCI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Bonucci: "Un grande traguardo essere in Costituzione"

00:41
DICH ABODI SPORT E COSTITUZIONE DICH

Abodi: "Solo insieme si cresce"

00:51
DICH LUCCHETTA SPORT E COSTITUZIONE DICH

Lucchetta: "Lo sport è inclusività"

04:09
DICH GIANNELLI ARRIVO FIUMICINO DICH

Giannelli: "Emozione incredibile, dobbiamo ancora capire cosa abbiamo fatto"

04:55
DICH DE GIORGI ARRIVO FIUMICINO DICH

De Giorgi: "Segreti non ce ne sono, è un progetto partito nel 2021""

01:14
Pogacar show: è campione

Pogacar senza rivali: è campione del Mondo

01:16
Sinner va in semifinale

Tennis, Sinner" in semifinale a Pechino

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Sinner verso Shangai

Sinner verso Shangai

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

Sinner, che succede?

Sinner, che succede?

MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:18
Coppa Italia delle Regioni di ciclismo, cambiano le classifiche dopo la Coppa Bernocchi
14:54
A Roma la festa del volley azzurro: campioni e campionesse del mondo dopo il Colle a Palazzo Chigi
14:24
Ecco 'Million Dollar 1 Point Slam', dilettanti contro pro: un punto per vincere un milione
14:16
Oysho Milano Premier Padel P1: Barella-Lebron, l'abbraccio prima di partire per Coverciano
13:30
LeBron si ritira? Prezzi alle stelle per l'ultima in casa dei Lakers