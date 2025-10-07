Ecco 'Million Dollar 1 Point Slam', dilettanti contro pro: un punto per vincere un milione

Anche Carlos Alcaraz prenderà parte al Million Dollar 1 Point Slam, con diversi dilettanti che avranno dunque l'occasione di giocare un punto con il numero 1 al mondo, come annunciato da Craig Tiley, direttore dell'Australian Open. "Posso rivelare che il numero 1 al mondo Carlos Alcaraz sarà il protagonista dei giocatori professionisti nel Million Dollar 1 Point Slam, una nuova entusiasmante iniziativa in cui un punto può farti vincere 1 milione di dollari". "Ci saranno anche altri grandi nomi che saranno annunciati presto, ora ci sono un milione di motivi per prendere una racchetta e prepararti per gennaio", ha concluso il direttore dell'Australian Open.