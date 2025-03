Doping: legali pattinatrice Valieva accusano Wada, ha nascosto prove

ìGli avvocati della pattinatrice artistica russa Kamila Valieva stanno affrontando in tribunale il suo caso di doping sostendo che l'Agenzia mondiale antidoping ha trattenuto e alterato le prove che avrebbero potuto provare la sua affermazione di contaminazione durante l'udienza che ha portato alla sospensione di quattro anni dell'atleta. Le analisi condotte dallo scienziato Martial Saugy è stato tenuto segreto fino a quando l'Associated Press non ne ha rivelato i dettagli lo scorso settembre. Gli avvocati di Valieva sono venuti a conoscenza dell'analisi e hanno affermato che la mancata inclusione durante il procedimento ha privato la pattinatrice di una legittima difesa per la sua positività. I legali di Valieva puntano a che la corte suprema svizzera rinvii il caso, con i dettagli delle analisi, alla Corte arbitrale dello sport.