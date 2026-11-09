Domenica la Maratona di Palermo, attesi oltre tremila atleti

Torna domenica 15 novembre la 'Maratona di Palermo', giunta alla sua trentunesima edizione, con oltre tremila atleti attesi da 65 Paesi. Due le distanze in programma: maratona di 42,195 chilometri e mezza maratona di 21,097 chilometri. Prevista anche la staffetta a quattro frazionisti per la maratona. La partenza è fissata alle 8.30 da piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama. Il percorso attraverserà viale della Libertà, il parco della Favorita, Mondello e il centro storico, passando per i Quattro Canti, Palazzo Reale e via Maqueda. Per la maratona il circuito sarà ripetuto due volte, con giro di boa a piazza Ruggero Settimo e traguardo finale davanti al Politeama. Il tempo massimo è stato fissato dagli organizzatori in cinque ore e mezza per la maratona e due ore e cinquanta per la mezza maratona. Gli iscritti potranno ritirare il pacco gara venerdì 13 e sabato 14 novembre all'Expò Maratona, presso piazza Castelnuovo, dalle 10 alle 19.30.