Domenica la Maratona di Palermo, attesi oltre tremila atleti

09 Nov 2026 - 11:36
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Torna domenica 15 novembre la 'Maratona di Palermo', giunta alla sua trentunesima edizione, con oltre tremila atleti attesi da 65 Paesi. Due le distanze in programma: maratona di 42,195 chilometri e mezza maratona di 21,097 chilometri. Prevista anche la staffetta a quattro frazionisti per la maratona. La partenza è fissata alle 8.30 da piazza Ruggero Settimo, davanti al Teatro Politeama. Il percorso attraverserà viale della Libertà, il parco della Favorita, Mondello e il centro storico, passando per i Quattro Canti, Palazzo Reale e via Maqueda. Per la maratona il circuito sarà ripetuto due volte, con giro di boa a piazza Ruggero Settimo e traguardo finale davanti al Politeama. Il tempo massimo è stato fissato dagli organizzatori in cinque ore e mezza per la maratona e due ore e cinquanta per la mezza maratona. Gli iscritti potranno ritirare il pacco gara venerdì 13 e sabato 14 novembre all'Expò Maratona, presso piazza Castelnuovo, dalle 10 alle 19.30.

Ultimi video

01:29
MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

04:53
La cerimonia degli inni nazionali

La cerimonia degli inni nazionali

01:18
Atlanta Falcons in vantaggio!

Atlanta Falcons in vantaggio!

01:26
Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

Touchdown di Chase per i Cincinnati Bengals

01:19
I Bengals tornano in vantaggio

I Bengals tornano in vantaggio

01:28
Touchdown di Higgins per i Bengals

Touchdown di Higgins per i Bengals

01:28
I Cincinnati Bengals prendono il volo con Higgins

I Cincinnati Bengals prendono il volo con Higgins

01:13
Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

Gli Atlanta Falcons tornano in partita grazie a Robinson

02:37:06
Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons: partita integrale

Cincinnati Bengals-Atlanta Falcons: partita integrale

01:48
13 SRV VOLLEY CAMPIONATO DONNE 8/11 SRV

Volley femminile: Conegliano supera Macerata e raggiunge Milano

01:14
MCH ALCARAZ VINCE PARIGI 8/11 MCH

Alcaraz re di Parigi: battuto Shelton in due set

01:56
13 HL NFL CINCINNATI-ATLANTA 8/11 SRV

Lo spettacolo della NFL al Bernabeu: Cincinnati batte Atlanta, gli Highlights

00:51
MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

00:40
MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

01:31
MCH ALCARAZ VS FRITZ MCH

Alcaraz-Fritz, che duello a Parigi! Gli highlights di un super-match

01:29
MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

I più visti di Altri Sport

MCH ALCARAZ BATTE RUUD E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Alcaraz batte Ruud e va in finale a Parigi

MCH SHELTON BATTE VAN ASSCHE E VA IN FINALE A PARIGI 7/11 MCH

Tennis, Shelton batte Van Assche e vola in finale a Parigi

MCH ALCARAZ VS FRITZ MCH

Alcaraz-Fritz, che duello a Parigi! Gli highlights di un super-match

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

Ayrton Senna, mito e modello per Kimi

MCH EUROLEGA OLIMPIA VS VALENCIA MCH

Una nuova sconfitta dell'Olimpia: questa volta in casa contro il Valencia

MCH ALCARAZ VINCE PARIGI 8/11 MCH

Alcaraz re di Parigi: battuto Shelton in due set

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:14
Francia, il campione olimpico di judo Teddy Riner si candida alle presidenziali
12:13
Tennis, Coppa Davis: Gael Monfils nuovo capitano della Francia
12:12
Tennis, ranking Atp: Alcaraz tallona Sinner, best ranking per Bellucci
12:00
Ciclismo: Red Bull, azzurri Donati e Magagnotti promossi nel WorldTeam
11:36
Domenica la Maratona di Palermo, attesi oltre tremila atleti