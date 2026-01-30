Djokovic mette a tacere i critici: battuto Sinner, la rivincita di Nole parte da quelle parole "irrispettose"

30 Gen 2026 - 16:20
© Getty Images

© Getty Images

Novak Djokovic non dimentica e, soprattutto, non smette di stupire proprio quando i pronostici sembrano remargli contro. La vittoria ottenuta oggi contro Jannik Sinner agli Australian Open ha il sapore dolcissimo della rivincita, non tanto verso l'azzurro, quanto verso chi lo aveva già declassato troppo in fretta a semplice "inseguitore" dei nuovi fenomeni del tennis mondiale.

Tornano prepotentemente alla mente le sue parole piccate rilasciate dopo la sfida con Musetti, quando Nole aveva bollato come irrispettosa l'idea di dover dare la caccia ad Alcaraz e Sinner, ricordando a tutti, con una punta di nervosismo, i suoi 24 Slam e quindici anni di dominio assoluto. "Io inseguo Jannik e Carlos? In che senso? Sono sempre quello che inseguo? Ho vinto 24 Slam, ogni tanto vale la pena ricordarlo" aveva detto.

Quell'orgoglio ferito si è trasformato oggi in energia pura sul cemento di Melbourne, dove il serbo ha dimostrato con i fatti di non aver ancora alcuna intenzione di abdicare, ribaltando i favori della vigilia e confermando che, nonostante l'avanzare dell'età, il trono può restare ancora roba sua.

Ultimi video

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

01:13
MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

01:29
MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

01:50
MCH OMAGGIO TRAGEDIA BREMA MCH

L'omaggio del nuoto italiano alle vittime della tragedia di Brema nel 60 anniversario

01:29
Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

01:33
Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

02:00
Olimpiade e Triennale

Non solo sport: a Milano la Triennale è da non perdere

01:05
DICH FRANZONI POST VITTORIA LIBERA STREIF DICH

Franzoni: "Questa gara volevo vincerla per Matteo, lo scorso anno a Kitz eravamo in camera assieme"

00:45
DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

01:10
Franzoni re della Streif

Franzoni re della Streif

01:01
Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

Ferrero: "Diamo i voti agli avversari degli italiani all'Australian Open"

00:55
MCH MILAN PER MILANO CORTINA MCH

Il Milan per Milano Cortina: Modric pittore e Ibra a San Siro

00:49
MCH COPPA DAVIS ALLO SPORTING MCH

La Coppa Davis esposta allo Sporting di Milano2

02:48
DICH JACOBS 1 21/1 DICH

Jacobs: "Anno difficile, anche perché il mio allenatore non è stato presente"

01:31
DICH JACOBS 2 21/1 DICH

Jacobs: "Ora punto al tris europeo: non potevo smettere per una brutta stagione"

00:46
DICH JACOBS INTERVISTA DICH

Jacobs: "Ho chiamato io il presidente Mei per sistemare le cose"

I più visti di Altri Sport

MCH TORCIA OLIMPICA ALLE 3 CIME DI LAVAREDO MCH

Lo spettacolo della torcia olimpica sulle Tre Cime di Lavaredo

DICH FRANZONI SU SINNER DICH

Franzoni: "Sinner mi ha battuto? Gli ho scritto, siamo in contatto e mi ha dato una carica incredibile"

Italia a Milano-Cortina

Italia a Milano-Cortina: convocati e ambizioni

Attesa Sinner e Musetti

Aus Open, che attesa per Sinner e Musetti

MCH DOMENICALI TEDOFORO 28/1 MCH

Milano-Cortina: Domenicali tedoforo d'eccezione

DICH SINNER SU FRANZONI DICH

Sinner e la domanda su Franzoni: "Ti ricordi quando gli davi 4 secondi?"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:20
Djokovic mette a tacere i critici: battuto Sinner, la rivincita di Nole parte da quelle parole "irrispettose"
Novak Djokovic
15:35
Australian Oper, Sinner ko: vince Djokovic che va in finale con Alcaraz
14:07
Atletica, Tortu pronto all'esordio: "Prima gara per testare la condizione"
10:44
Sci, Coppa del Mondo: discesa Crans-Montana, caduta per Lindsey Vonn
17:26
Atletica, tre squalificati per scommesse su gare agli Europei e Mondiali