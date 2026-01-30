Djokovic mette a tacere i critici: battuto Sinner, la rivincita di Nole parte da quelle parole "irrispettose"

Tornano prepotentemente alla mente le sue parole piccate rilasciate dopo la sfida con Musetti, quando Nole aveva bollato come irrispettosa l'idea di dover dare la caccia ad Alcaraz e Sinner, ricordando a tutti, con una punta di nervosismo, i suoi 24 Slam e quindici anni di dominio assoluto. "Io inseguo Jannik e Carlos? In che senso? Sono sempre quello che inseguo? Ho vinto 24 Slam, ogni tanto vale la pena ricordarlo" aveva detto.