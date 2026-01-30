Atletica, Tortu pronto all'esordio: "Prima gara per testare la condizione"

30 Gen 2026 - 14:07
Filippo Tortu è pronto a tornare alle gare. Il velocista azzurro, laureatosi Campione Olimpico a Tokyo 2020, farà il suo esordio stagionale sabato 31 gennaio a Magglingen, Svizzera, in una prova indoor sui 60 metri. “L’obiettivo che ci siamo posti con questa gara è quello di spezzare la monotonia della preparazione invernale, cercando di divertirmi su una distanza che ritrovo dopo un bel po’ di tempo e di testare la mia condizione” spiega Tortu.

Il rientro sulle competizioni indoor rappresenta un primo passaggio nel percorso di avvicinamento agli appuntamenti principali della stagione, con l’intento di accumulare sensazioni e riscontri utili. Il programma prevede poi una seconda uscita a una settimana di distanza, giovedì 6 febbraio, al meeting indoor di Madrid, sempre sui 60 metri, tappa del World Athletics Indoor Tour.

