Atletica, Tortu pronto all'esordio: "Prima gara per testare la condizione"

Filippo Tortu è pronto a tornare alle gare. Il velocista azzurro, laureatosi Campione Olimpico a Tokyo 2020, farà il suo esordio stagionale sabato 31 gennaio a Magglingen, Svizzera, in una prova indoor sui 60 metri. “L’obiettivo che ci siamo posti con questa gara è quello di spezzare la monotonia della preparazione invernale, cercando di divertirmi su una distanza che ritrovo dopo un bel po’ di tempo e di testare la mia condizione” spiega Tortu.