Djokovic esplode in campo contro l'arbitro e Zverev: "Una delle regole più stupide che abbia mai visto"

L'arbitro di sedia, Adel Nour, dà ragione al teutonico ordinando di ripetere il punto. Ed è qui che Djokovic non si contiene: "Penso sia una delle regole più stupide che ho sentito nella mia vita - ha tuonato il serbo -. Non ha senso. Se un giocatore si sente disturbato si ferma immediatamente. Altrimenti, potremmo giocare uno scambio di 30 colpi, perdere il punto e dire: 'Beh, ora vado a contestare'". Pochi secondi dopo Nole è tornato in campo con una risata ironica e scuotendo la testa: alla fine Zverev ha perso il punto della polemica.