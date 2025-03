Disabilità, Locatelli: "Con riforma svolta anche per accesso allo sport"

"Siamo in un momento cruciale, di svolta e cambiamento a livello nazionale con al centro soprattutto la riforma per la disabilità. Questo significa interventi mirati, personalizzati, soprattutto una presa in carico della persona che riguardi a 360 gradi, sia l'ambito sanitario sia quello sociosanitario, ma anche la dimensione sociale, fatta di relazioni, affetti, e possibilità di avere una vita sociale piena e partecipata, anche nella dimensione sportiva e ricreativa". Così il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in un videomessaggio inviato in occasione della presentazione di 'Campioni ogni Giorno', progetto di Procter & Gamble e Fondazione Milano-Cortina 2026 per favorire l'accesso allo sport dei giovani con disabilità. Sempre secondo il ministro il punto di partenza "è il diritto di tutti di poter scegliere e esprimere le proprie preferenze come sancito dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità che nel nostro Paese è legge". "Spero di costruire insieme progetti che siano unione delle istituzioni, del terzo settore e del privato" questo progetto "è momento importante, un processo di innovazione e di sviluppo di nuove pratiche", ha concluso il ministro Locatelli.