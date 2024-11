"Malagò mediatore tra me e Valentina Vezzali? Sarà dura, ma lo stimo molto. É una persona meravigliosa, però credo nelle sue buone intenzioni. Se riesce lui magari, mai dire mai". Così Elisa Di Francisca tornando sulla discussione con la Vezzali in occasione della festa delle Fiamme Oro. "Una nuova pace? A Natale ci sarà - dice ridendo -. Prima di tutto credo che bisogna volerla dentro di sé. Una volta in pace con se stessi lo si è anche con gli altri"