Basket, Mondiali donne: Italia battuta dalla Cina e agli spareggi

07 Set 2026 - 22:27
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Le finaliste uscenti della Cina battono l'Italia 71-51 nell'ultima partita del girone D del Mondiale di basket di Berlino, decisiva per assegnare il secondo posto. Le azzurre, da terze, sfideranno mercoledì l'Australia - seconda nel gruppo C - negli spareggi per accedere ai quarti di finale. Per la squadra di Capobianco, che paga fisicamente e mentalmente l'impresa sfiorata con gli Usa 24 ore prima e non è mai veramente in partita, la miglior marcatrice è Matilde Villa con 15 punti, seguita da Cecilia Zandalasini a quota 12. La nazionale di Pechino, forte delle sue due lunghe (Zhang Ziyu, diciannovenne di 2 metri e 23, la più alta di sempre a calcare il parquet di un Mondiale e Han Xu, 2 metri e 08, giocatrice Wnba), trova subito un ampio margine, con il primo quarto che si chiude 23-7 in suo favore. Il massimo vantaggio è sul 46-21 a inizio terzo periodo, poi le azzurre tornano in partita ricucendo fino al -12. Nell'ultimo quarto, però, le cinesi si riportano a distanza di sicurezza e sigillano la gara. 

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