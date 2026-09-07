Basket, Mondiali donne: il ct Capobianco "molto dispiaciuto, ma sbagliare è umano"

"Non mi aspettavo una partita così, sono molto dispiaciuto ma è umano sbagliare. Abbiamo sbagliato l'approccio mentale, che è quello che fa la differenza. Non stiamo tirando bene, serve più serenità: dobbiamo essere disciplinate e rispettare i tempi di gioco, curando i dettagli. Se così non è, non riusciamo ad avere i tempi giusti per tirare. Con l'Australia sarà durissima, ma ora devo pensare a noi: a come ricaricare le batterie, a come riuscire a far passare alcuni concetti. La competizione più importante nella vita è con sé stessi". Questa l'analisi, ai microfoni Rai, del ct della nazionale femminile di basket Andrea Capobianco dopo la dura sconfitta contro la Cina ai Mondiali.