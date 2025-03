Dal padel al tennistavolo, a Milano il Racquet trend Expo

Padel Trend Expo, il progetto vincente che in due edizioni ha entusiasmato oltre 40.000 visitatori e coinvolto 265 brand e 4500 club, si trasforma in Racquet Trend Expo e torna a Milano, per la prima volta negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rho, dal 7 al 9 marzo 2025. È un'evoluzione che fa di questo atteso appuntamento - patrocinato da Coni, CIP, Sport e Salute, Comune di Milano e con la partecipazione dell'Enit SpA - il primo format in Europa interamente dedicato a tutti i principali sport di racchetta, coinvolgendo i settori B2B e B2C per offrire un'esperienza unica a professionisti ed appassionati. Un primato consacrato in un prestigioso palcoscenico: Racquet Trend Expo - evento ideato da Next Group e co-organizzato da Padel Trend insieme a Fiera Milano - verrà infatti realizzato all'interno dei padiglioni Fiera Milano, che ospiteranno i Giochi Olimpici Invernali diMilano Cortina 2026, facendosi così tra i capifila di un'era di grandi eventi sportivi a livello globale. Tennis, padel, pickleball, beach tennis e tennistavolo: tutto il mondo dei principali sport di racchetta - grazie alla fondamentale collaborazione di FITP e della FITET - saranno presenti con aree dedicate, dove gli appassionati potranno trovare tutte le novità di settore e non solo, presso gli oltre 100 stand presenti, oltre a cimentarsi sui 21 campi allestiti, partecipare a clinic, eventi, competizioni, spettacoli e convegni, alla presenza di campioni, coach, vip e leggende di questi sport. In particolare, la FITP - Federazione Italiana Tennis e Padel (che rappresenta nel padiglione ben 4 sport sui 5 presenti) rivestirà un ruolo da protagonista sia all'interno del padiglione e sia sui campi da gioco. Oltre alla promozione di tutti gli asset federali e alla promozione degli eSports, gli spazi espositivi della FITP permetteranno di ammirare da vicino la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte lo scorso novembre a Malaga dalle Nazionali azzurre guidate da Tathiana Garbin e Filippo Volandri. Il 'Trophy Tour' - il giro d'Italia che fino a fine anno toccherà tutte le regioni, i circoli e alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro Paese - fa dunque tappa negli spazi espositivi di Fiera Milano a Rho per la gioia degli appassionati che avranno così l'opportunità di scattare un suggestivo selfie con i trofei più prestigiosi del tennis a squadre. Sui campi da gioco gli insegnanti FITP, coordinati dall'Istituto Superiore di Formazione 'Roberto Lombardi', si dedicheranno alla formazione e alla promozione delle discipline, con prove di gioco e approfondimenti tecnici tenuti dal Direttore dell'Istituto Michelangelo Dell'Edera. Sono in programma, inoltre, dei raduni tecnici under 14 e una tappa del circuito TPRA di pickleball". Per quanto riguarda invece le attività della FITET - Federazione Italiana Tennistavolo, da segnalare in particolare la presenza venerdì 7 marzo degli atleti paralimpici della squadra di serie A2 in carrozzina del Carepharm Paralimpycs Tennistavolo, che saranno protagonisti di una dimostrazione. Sabato 8 due tecnici federali saranno a disposizione dei visitatori, per trasmettere i primi rudimenti ai neofiti, palleggiare con i più esperti e fornire informazioni a chiunque sia interessato all'attività federale. Domenica 9 interverranno per un'esibizione i pongisti dell'Aon-Vittoria Milano Sport, compagine che disputa il campionato di A2. Quello della racchetta è un settore multidimensionale, in grande espansione, che conta in Italia milioni di appassionati, anche grazie al diffondersi di nuove discipline e proprio in quest'ottica Racquet Trend Expo si propone come un influente punto di riferimento internazionale per il divertimento, il business e la conoscenza di questi sport, coinvolgendo allo stesso tempo gli addetti ai lavori, aziende, giocatori e appassionati. Grande spazio anche all'inclusione con partite disputate su ogni campo tra giocatori in carrozzina, in coppia con normodotati. Inoltre a Racquet Trend Expo, verrà presentato il progetto "Campo Libero" lanciato dal Centro Jambo in provincia di Caserta e sotto l'egida del Ministero dell'Interno, che si propone di trasformare, per la prima volta in Italia, il più grande bene confiscato in Campania alla criminalità, in una vero e proprio villaggio sportivo, diventando un modello nazionale di integrazione e un motore di rigenerazione urbana per l'intero territorio.