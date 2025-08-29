Volley, Italia maschile: infortunio alla caviglia per Gargiulo, si ferma anche Romanò

"Il giocatore Giovanni Gargiulo, durante un allenamento in preparazione per i campionati mondiali, ha riportato un trauma distorsivo alla caviglia destra per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici che hanno evidenziato una lesione capsulolegamentosa. Il giocatore è stato messo a riposo per le terapie del caso e verrà monitorato dallo staff sanitario della squadra nazionale per stabilire i tempi di recupero". Lo fa sapere la Fipav in un comunicato. "Oltre al centrale azzurro, durante il torneo qui in Piemonte, non ci sarà Yuri Romanò - aggiunge la Fipav -: l'opposto, infatti, ha avuto un risentimento muscolare al vasto mediale della coscia sinistra, per il quale è stato sottoposto ad accertamenti clinico-diagnostici e inserito precauzionalmente in un programma di lavoro differenziato per favorirne il recupero. Nei prossimi giorni lo staff sanitario della nazionale monitorerà la situazione clinico- funzionale del giocatore per stabilirne il rientro con l'attività della squadra".