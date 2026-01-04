Logo SportMediaset

Dakar: penalità a Branch, Canet vince anche prima tappa delle moto

04 Gen 2026 - 12:05

Dopo il prologo di ieri Edgar Canet vince tra le moto anche la prima tappa della Dakar 2026 e firma il miglior tempo nella prova speciale che ha aperto la 48ma edizione della Maratona nel Deserto. Il pilota spagnolo della Ktm (il più giovane di sempre a vincere una tappa della Dakar nella categoria moto) lungo i 305 km dell'anello intorno a Yanbu, sede della partenza e dell'arrivo del rally raid che si disputa in Arabia Saudita, è stato in realtà preceduto dal botswano Ross Branch, che ha firmato il miglior tempo ma ha rimediato una penalità di 6 minuti (retrocedendo in settima piazza a 4'39" dalla vetta) per aver oltrepassato i limiti di velocità. Sul podio l'australiano campione in carica Daniel Sanders (Ktm) e lo statunitense Ricky Brabec (Honda), distanti 1'02" e 1'32" dal crono di riferimento. Con questa vittoria Canet a rafforzato la sua posizione in testa alla classifica generale. 

