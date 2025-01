Dakar: 20 anni fa la scomparsa di Fabrizio Meoni

Sabato prossimo saranno vent'anni dalla morte di Fabrizio Meoni, il campione di motociclismo scomparso a seguito di una caduta in Mauritania mentre partecipava alla Dakar, vinta due volte, nel 2001 e nel 2002 in sella alla Ktm. In ricordo del centauro l'11 gennaio a Castiglion Fiorentino, sua paese natale in provincia di Arezzo, organizzate iniziative. Intanto, il 31 dicembre scorso, nel giorno esatto in cui Meoni avrebbe compiuto 67 anni, una 'carovana' di amici, tra cui Giovanni Sala, hanno fatto visita al cippo in memoria del motociclista, posizionato nel punto in cui perse la vita l'11 gennaio 2005. L'11 gennaio prossimo alle 14:30 a Castiglion Fiorentino previsto il ritrovo del Motoraduno presso il monumento lungo la Sr71, prima di partire (con due percorsi differenziati, uno per esperti e l'altro per tutti) alla volta del cippo che si trova tra il Poggio Cerota e Poggio Fonte Partini, vicino al Passo della Foce, tra Castiglion Fiorentino e Palazzo del Pero. La sera, alle 21 al Teatro Mario Spina, sarà proiettato il docufilm 'Nel nome del padre' alla presenza del regista Tommaso Gorani e di Gioele Meoni, figlio di Fabrizio e protagonista della pellicola. La serata sarà presentata dal giornalista della Gazzetta dello Sport Paolo Ianieri. La giornata in ricordo di Meoni è promossa dal Comune di Castiglion Fiorentino, dalla Pro Loco di Castiglion Fiorentino, dalla Fonazione Fabrizio Meoni Onlus e dal Moto Club Fabrizio Meoni.