Curling, Mondiali jr: Italia supera Corea del Sud e vola in finale

A Cortina d'Ampezzo, l'edizione 2025 dei Mondiali junior di curling ha raggiunto le proprie fasi cruciali, alle quali prende parte anche l'Italia maschile. La squadra composta da Stefano Spiller (Unione Sportiva Bormiese), Stefano Gilli (MJ Academy), Andrea Gilli (MJ Academy), Cesare Spiller (Unione Sportiva Bormiese) e Francesco Vigliani (MJ Academy) aveva chiuso il round robin in prima posizione con il bilancio di otto vittorie e una sconfitta. Gli azzurri hanno pertanto guadagnato accesso alle semifinali, dove oggi hanno affrontato la Corea del Sud, avversaria temibile alla luce di quanto accaduto nella serata di venerdì. Gli asiatici sono infatti stati gli unici capaci di sconfiggere la compagine tricolore nell'arco del girone. Dunque, la partita odierna, con in palio un posto in finale, ha rappresentato la rivincita di quella giocata meno di ventiquattro ore prima. L'Italia ha iniziato nel migliore dei modi, marcando due punti nel secondo end e poi rubando la mano nel terzo. Dopo aver concesso solamente un punto agli avversari nel quarto segmento, gli azzurri hanno colpito duramente, issandosi 6-1 a metà del guado. I coreani hanno successivamente messo a referto una sola stone, permettendo alla rappresentativa tricolore di allungare sull'8-2 dopo il settimo end. Una nuova mano rubata ha sancito la superiorità degli azzurri, inducendo i rivali a concedere il successo con il punteggio di 9-2.