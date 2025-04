Curling, Mondiali: Italia supera la Germania, ko contro Svizzera

I Mondiali maschili di curling, in corso di svolgimento nella città canadese di Moose Jaw (Saskatchewan), si avvicinano al momento clou. L'Italia - formata da Joël Retornaz (Fiamme Oro), Amos Mosaner (Fiamme Oro), Sebastiano Arman (Fiamme Oro) e Mattia Giovanella (Fiamme Gialle), ai quali è aggregato Giacomo Colli (C.C. Dolomiti) nel ruolo di riserva - aveva ottenuto tre vittorie nelle prime otto partite. Nel nono incontro, gli azzurri hanno affrontato la Svizzera, dovendosi inchinare con il punteggio di 3-8 al termine di un match comandato dai rossocrociati sin dai momenti iniziali. In nottata, la rappresentativa tricolore è tornata sul ghiaccio per affrontare la Germania, conseguendo il quarto successo. Netta l'affermazione di Retornaz e compagni, impostisi 9-3. L'ultima giornata del round robin prevede un double header per l'Italia, che si confronterà con Svezia e Giappone. Le speranze di avanzare ai play-off sono però ormai nulle.