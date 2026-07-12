Volley, Europei U18 femminile: Italia campione, Turchia battuta 3-0

12 Lug 2026 - 19:24
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© federvolley.it

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Medaglia d'oro per le ragazze di Stefano Gregoris agli Europei Under18 di L'Aia (Olanda) di volley. Le azzurrine tornano sul tetto d'Europa dopo la vittoria del 2022, sempre con la Turchia, e lo fanno con una partita senza storia, vinta 3-0 (25-20, 25-16, 25-15) al cospetto di un avversario che non è riuscito a sfruttare altezze e prestanze come visto fare durante il girone (la Turchia era nella Pool con le azzurre e ha vinto l'ultimo match del raggruppamento al tie break). Una gara mai davvero in discussione, sempre con l'inerzia a favore dell'Italia che ha saputo mantenere la calma nei momenti in cui la Turchia ha provato a dire la propria. Una super gara in difesa e a muro (11-2 il parziale) ha regalato alla nazionale azzurra una vittoria fantastica, per un gruppo capace di amalgamarsi sempre nei momenti topici di questo torneo. In doppia cifra il capitano Lisa Monari Gamba (11 punti) e Anita Tessariol (18 punti e un 50% in attacco per lei) con Bianca Legrenzi che a referto mette 5 muri individuali. 

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