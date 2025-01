Coppa del Mondo sci velocità: Greggio, fratelli Origone e Capello a Vars

Dopo il debutto stagionale di Sallatunturi, lo sci velocità approda a Vars, sulle Alpi francesi, per la seconda tappa stagionale che proporrà una duplice sfida, con le relative finali previste per giovedì 30 gennaio e sabato 1 febbraio. Forte dei tre successi conquistati complessivamente in Finlandia, Valentina Greggio e Simone Origone guideranno il quartetto azzurro che comprenderà anche Ivan Origone e Samuele Capello: le prime run della tappa transalpina sono previste per martedì 28 gennaio, seguite il giorno successivo dalla quarta run e dalla successiva semifinale.