Coppa del Mondo sci freestyle, sette azzurri per doppio appuntamento skicross di Veysonnaz

Sono sette i convocati per la doppia tappa di Coppa del mondo di skicross in programma a Veysonnaz (Svi) nel fine settimana, che vede la prima qualifica mgiovedì 30 gennaio, seguita dalla seconda qualifica venerdì 31 gennaio, mentre le gare vere e proprie si terranno sabato 1 (ore 12.35) e domenica 2 febbraio (ore 13.00). Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha convocato Simone Deromedis, Edoardo Zorzi, Federico Tomasoni, Davide Cazzaniga, Dominik Zuech, Yanick Gunsch e Jole Galli. Ricordiamo che la classifica generale maschile vede Simone Romedis al secondo posto con 385 punti e pianamente in corsa per la leadership, detenuta dal tedesco Florian Wilmsmann con 455 punti, mentre Galli è sesta fra le donne con 315 punti.