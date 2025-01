Coppa del Mondo di slittino, Fischnaller guida squadra di 17 azzurri budello di Altenberg

La Coppa del Mondo fa tappa ad Altenberg, in Germania, per il quinto atto stagionale che si aprirà come di consueto con la NationsCup di venerdì 10 gennaio per proporre quindi il giorno successivo le due prove di doppio ed il singolo maschile, mentre nella giornata di domenica sono previsti il singolo femminile e la staffetta. Il direttore tecnico Armin Zöggeler ha previsto la partecipazione di 17 atleti, con Dominik Fischnaller che torna in pista dopo aver sfiorato il podio domenica scorsa a Sigulda. Nel dettaglio i convocati per la tappa di Altenberg sono lo stesso Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner, Andrea Vötter, Marion Oberhofer, Verena Hofer, Sandra Robatscher, Nina Zöggeler, Katharina Sofie Kofler e Alexandra Oberstolz.