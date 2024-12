Coppa del Mondo di skeleton, Grotheer vince anche ad Altenberg, 13mo Gaspari

Il bellunese Mattia Gaspari ha confermato al termine della discesa decisiva il tredicesimo posto di metà gara: 1"26 il ritardo complessivo del portacolori delle Fiamme Azzurre da Grotheer. Risale di alcune posizioni Amedeo Bagnis: dimenticato l'errore della prima run il vicecampione iridato in carica trova il tredicesimo parziale nella seconda manche per chiudere al 18esimo posto a 1"92 dalla testa. Si era invece fermata dopo la prima manche la gara di Giovanni Marchetti, 27esimo. Dopo quattro delle otto gare in programma, in classifica generale Grotheer conduce a punteggio pieno salendo a quota 900, tallonato dai due britannici con Weston (820) che supera Wyatt (812), Bagnis sale a quota 456 mentre Gaspari lo segue con 432 punti.