Coppa del Mondo di sci: Liensberger guida prima manche dello slalom di Flachau, azzurre lontane

Sono tre le italiane qualificate per la seconda manche dello slalom femminile di Flachau, sesta prova stagionale di Coppa del mondo fra i pali stretti. Marta Rossetti occupa la 16sima posizione con un distacco di 2"47 di svantaggio dalla leader provvisoria che è l'austriaca Katharina Liensberger con il tempo di 56"78 davanti alla svizzera Wendy Holdener (+0"75) e alla svedese Sara Hector (+0"94). Alle spalle della bresciana ci sono la trentina Martina Peterlini, 19sima a 2"67, mentre la friulana Lara Della Mea è 25sima a 3"06. Non ce l'hanno fatta Lucrezia Lorenzi (in ritardo di 4"04) e Giorgia Collomb a 4"18, mentre Vera Tschurtschenthaler era lanciata verso la top-20 prima di uscire sul dosso conclusivo. Ritirate anche Celina Haller e la debuttante laziale Giulia Valleriani. La seconda manche è prevista alle ore 20.45.