Coppa del Mondo di sci: confermata la tappa di Bormio dopo sopralluogo Fis, pista Stelvio pronta

La tappa di Coppa del Mondo di Bormio è confemata. Stamane il sopralluogo della Fis ha permesso di accendere la luce verde: grazie al prezioso e puntuale lavoro del comitato organizzatore, la pista Stelvio è ormai pronta per accogliere gli specialisti della velocità per la discesa di sabato 28 dicembre ed il Superg del giorno successivo. A poco più di un anno dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, la pista Stelvio sarà assaggiata dagli atleti nel giorno di Santo Stefano per il primo dei due allenamenti ufficiali, con la replica prevista per venerdì 27.